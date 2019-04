Dabei waren die Augsburger mit Kevin Danso (12.) in Führung gegangen. Doch dann übernahm der Gegner aus dem Rheinland die Regie in dieser Partie am Freitagabend (26.04.19).

Der Leverkusener Kevin, Kevin Volland, glich schnell aus. Kurz nach der Pause erhöhte Kai Havertz auf 2:1 für die Gäste, Jonathan Tah traf nach einer Stunde zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Julian Brandt bei einem Konter in der 89. Minute. Für Volland und Havertz waren es jeweis die Saiostore 14 und 15. Bayer konnte sogar zwei vom Videoschiedsrichter wegen Abseitsposition nicht anerkannte Treffer (20./57.) verschmerzen. "Das war heute ein wichtiger Sieg, aber es war nur ein Spiel. Nächste Woche haben wir gegen Frankfurt schon wieder ein ganz wichtiges Spiel" , sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes nach dem Abpfiff bei Eurosport. "Wir haben nie wirklich den Zugriff bekommen. Leverkusen hat das einfach super gemacht" , lobte Augsburgs Kapitän Daniel Beier den Gegner.

Augsburgs Abwehr anfällig

Nach dem schwungvollen Start zog sich der FCA etwas zurück, Bayer hatte nun deutlich mehr Ballbesitz und düpierte die Augsburger Abwehr ein ums andere Mal mit schnellen hohen Bällen hinter die Viererkette.

In der zweiten Hälfte mussten die Leverkusener auf Sven Bender verzichten, der verletzt in der Kabine blieb und durch Aleksandar Dragovic ersetzt wurde. Die Umstellung hatte jedoch keine negativen Auswirkungen - im Gegenteil. Keine vier Minuten waren gespielt, als nach einer feinen Kombination über Brandt und Volland der Ball bei Havertz landete, der mit einem kunstvollen Heber über Kobel hinweg die hochverdiente Leverkusener Führung herstellte. Danach konnte Augsburg keine Akzente mehr setzen.

Leverkusen hält den Kontakt

Damit ist Leverkusen vorerst vorbei an 1899 Hoffenheim auf Rang sechs gezogen, der am Ende der Saison zum Start in der Qualifikation für die Europa League berechtigt. Doch der vierte Champions-League-Startplatz ist aktuell nur zwei Punkte entfernt.

Augsburg hat nach der Niederlage weiter zehn Punkte Abstand auf den Tabellenkeller und hält die Spielklasse, falls Stuttgart am Samstagabend zuhause nicht gegen Mönchengladbach gewinnt.

Am 32. Spieltag muss Augsburg sonntags zum FC Schalke 04 (05.05.19, 13.30 Uhr), Bayer Leverkusen beschließt den Spieltag mit der Partie zuhause gegen den derzeitigen Tabellenvierten, Eintracht Frankfurt (18.00 Uhr).

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, ab 22.50 Uhr