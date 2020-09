Köln kommt mit Tempo aus der Kabine

Mit viel Zug zum Tor startete der FC in den zweiten Spielabschnitt. Die Gastgeber spielten sich nach und nach Torchancen heraus, Ellyes Skhiri verpasste aus 20 Metern nur knapp das Hoffenheimer Gehäuse.

Köln bemühte sich auch im Anschluss, Offensiv weiter Tempofußball zu spielen und ließ in der Defensive nur wenig zu. Zehn Minuten vor Ende prüfte Ondrej Duda TSG-Torwart Oliver Baumann mit einem satten Rechtsschuss. Ein paar Minuten später setzte der FC seinen zweiten Neuzugang Andersson erneut in Szene, der Schwede traf nur den Pfosten - den Nachschuss verwandelte Dominik Drexler zum 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit zeigte dann allerdings Kramaric erneut seine ganze Klasse und erzielte den 3:2-Siegtreffer für die TSG.

Für den 1. FC Köln geht es am 2. Spieltag mit der Partie gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld weiter. Am Samstag ist der FC um 15.30 Uhr bei der Arminia zu Gast.