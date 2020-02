Drei Bayern-Tore in zwölf Minuten

Der FC Bayern legte dominant los und ging bereits in der 3. Minute durch Torjäger Robert Lewandowski in Führung. Der Pole hämmerte den Ball nach Stellungsfehler von Sebastiaan Bornauw aus halblinker Position im Strafraum unter die Latte. Der Rekordmeister legte sofort nach. Kingsley Coman traf völlig frei stehend mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:0 (6.). Joshua Kimmich hatte das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an FC-Torhüter Timo Horn (8.). Besser machte es Serge Gnabry, der nach einer Ecke das dritte Bayern-Tor nachlegte (12.).

Der FC war um eine Antwort bemüht, kam bei seinen wenigen Angriffen aber nicht zum Abschluss. Ansonsten blieb es beim Einbahnstraßen-Fußball in Richtung des Kölner Kastens. Thiago vergab eine weitere gute Bayern-Chance (21.). Zu allem Überfluss musste Kölns Noah Katterbach in der 28. Minute verletzungsbedingt gegen Florian Kainz ausgewechselt werden. Gnabry hatte kurz darauf die nächste Münchener Großchance, traf aber nur die Latte (29.). Bei einem Schuss von Kimmich bewahrte erneut das Aluminium die Kölner (37.) vor dem nächsten Gegentor. Kurz vor der Pause verpasste Bayerns Thomas Müller noch knapp das vierte Tor.

Köln dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC ein ganz anderes Gesicht und setzte die Bayern früh unter Druck. Zwei Tore von Jhon Cordoba wurden wegen Abseitsstellungen aberkannt (48./55.). Bayern-Keeper Manuel Neuer rettete im letzten Moment vor Mark Uth (62.). Statt dem mittlerweile verdienten Kölner Anschlusstreffer erhöhten die Bayern gegen den Spielfluss auf 4:0. Gnabry erzielte nach einem starken Solo seinen zweiten Treffer des Tages (66.).

Doch der FC gab sich nicht auf und das Spiel blieb im zweiten Durchgang ein offener Schlagabtausch. Mark Uth verkürzte bei einem Kölner Konter aus kurzer Distanz auf 1:4 (71.). Gnabry verpasste Sekunden später nur um wenige Zentimeter seinen dritten Treffer (72.). Auf der anderen Seite scheiterte Cordoba allein vor dem Bayern-Tor an Neuer (78.), Lewandowski für die Gäste an Horn (78.). Auch der eingewechselte Anthony Modeste hätte sich in die Torschützenliste eintragen können, schloss aber gleich zweimal zu schwach ab (86./88.).

Für den FC geht es am kommenden Samstag (22.02.2020/15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC weiter.

