Auch nach dem Rückstand versuchte der FC weiter aktiv etwas für das Spiel zu tun und schaffte es so zumindest die Bayern weitestgehend vor dem eigenen Kasten fern zu halten. Wieder aus dem Nichts tauchte dann aber kurz vor der Pause Gnabry in der Kölner Hälfte auf, schlug einen Haken und vollendetet mit Links zum 2:0 für die Gäste. Mit einem bitteren 0:2-Rückstand ging es für die Geißböcke in die Kabine.

Drexler mit dem Anschlusstreffer

Die zweite Hälfte begann gleich mit zwei Chancen für die Bayern: Erst parierte Timo Horn einen Kopfball von Gnabry, dann rettete Rafael Czichos im letzten Moment vor Eric-Maxim Choupo-Moting. Aber auch der FC zeigte sich mit offensiven Aktionen. Eine Volley-Abnahme von Wolf landete jedoch einige Meter neben dem Kasten. Der FC, weiter bemüht, machte vor allem über Linksaußen Ismail Jakobs mächtig Dampf.