Danach wirkte die Eintracht weiterhin bissiger, hatte mehr Zug zum Tor. Die Leverkusener Offensive - nach Toren hinter Bayern München die zweitbeste der Liga - stockte hingegen: Mittelstürmer Patrik Schick wurde von seinen Teamkollegen kaum in aussichtsreichen Positionen ins Spiel gebracht.

Eigentor von Tapsoba

Kurz nach der Halbzeitpause mussten die Leverkusener dann ihren zweiten Gegentreffer hinnehmen: Wegen eines Stellungsfehlers von Mitchell Weiser, der nach den positiven Corona-Tests bei Daley Sinkgraven und Wendell Linksverteidiger spielte, kam Frankfurts Daichi Kamada an den Ball. Im Strafraum passte der Japaner scharf in die Mitte. Bayers Edmond Tapsoba wollte in der Mitte vor dem einschussbereiten André Silva retten, bugsierte den Ball dabei aber ins eigene Tor (54.).

Leverkusens Trainer Peter Bosz reagierte auf das 2:1 für Frankfurt und die Harmlosigkeit seines Teams mit drei offensiven Einwechslungen: Kerem Demirbay, Lucas Alario und Karim Bellarabi schickte der Niederländer in der 68. Minute aufs Feld.

Weitere Chance für Frankfurt

Doch die nächste Großchance hatte die Eintracht: Filip Kostic fand mit einer guten Flanke den freistehenden Kamada, doch der Volleyschuss des Japaners aus etwa zehn Metern flog am Bayer-Tor vorbei (73.).

Erst in der Schlussphase machten die Leverkusener Druck. SGE-Verteidiger Martin Hinteregger rutschte in eine Flanke von Bellarabi, der Klärungsversuch landete an der Latte des Frankfurter Tores. Auch in den restlichen Minuten gelang Bayer kein weiterer Treffer.

Für Leverkusen ist das 1:2 in Frankfurt die zweite Bundesliga-Niederlage in Folge. Ende Dezember hatte die Werkself mit 1:2 gegen Bayern München verloren.