Es dauerte sechs Minuten, ehe sich eine der beiden Mannschaften dem gegnerischen Tor gefährlich näherte. Kenan Karaman erzielte nach einem langen Ball hinter die Berliner Viererkette mit dem ersten Schuss aufs Tor das 1:0. Keine vier Minuten später nutzte Erik Thommy nach einer Berliner Ecke das schläfrige Abwehrverhalten vom Ex-Düsseldorfer Dodi Lukebakio und traf wunderschön zum 2:0.

Die Hertha kam nach einer halben Stunde besser in die Partie - Neuzugang Krzysztof Piatek scheiterte erst an Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier (30.), zwei Minuten später schoss er knapp rechts am Tor vorbei.

Karaman eiskalt

Kurz vor der Pause dann aber nochmal Karaman. Der 25-Jährige schob nach toller Vorarbeit von Erik Thommy und Matthias Zimmermann zum 3:0-Halbzeitstand ein. (45.+1)

Beide Mannschaften starteten verhalten in den zweiten Spielabschnitt. Die klaren Torchancen blieben aus. Durch ein Slapstick-Eigentor von Erik Thommy verkürzten die Gäste in der 64. Minute auf 1:3. Ohne viel dafür zu tun war die Hertha auf einmal wieder im Spiel. Nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer schlief die gesamte Düsseldorfer Hintermannschaft - Matheus Cunha nahm die Einladung dankend an und verkürzte auf 2:3. (67.). Berlin war nun endgültig in der Partie - die Fortuna komplett raus. Der Gastgeber ließ sich regelrecht einschnüren und versuchte die knappe Führung zu verwalten.