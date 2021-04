Ebenfalls nur auf der Bank saß Kapitän Sead Kolasinac wegen kleinerer muskulärer Probleme, der seit seiner Rückkehr im Winter bei zwölf von 13 Spielen in der Startelf stand. Nach sechs Wochen feierte zudem Bastian Oczipka sein Startelf-Comeback. Außerdem spielte Can Bozdogan, während Kerim Calhanoglu auf der Bank Platz nahm.

Geburtstagskind Serdar beendet Schalker Torflaute

Seit dem Treffer von Matthew Hoppe am 20. Januar gegen Köln war Schalke in Heimspielen seit 483 Minuten ohne Tor gewesen. Nun brauchten die Gelsenkirchener nur etwas mehr als drei Minuten: Unter gütiger Mithilfe von FCA-Keeper Rafal Gikiewicz, der eine flache Hereingabe über links von Bozdogan nicht festhalten konnte. Suat Serdar stand parat und netzte an seinem 24. Geburtstag den Abpraller zur Schalker Führung ein.

Grammozis-Elf zu Beginn das überlegene Team

Die Gäste zeigten sich beeindruckt und liefen in der Anfangsphase der Musik meist hinterher, während die Schalker den Gegner früh und Druck setzten und für einige gute Offenivaktionen sorgten. Doch nach knapp 20 Minuten kam der FCA besser in die Partie, hielt die Hausherren besser vom eigenen Tor fern und und generierte eigene Torgefahr.

Fährmann rettet gegen Richter

So wie in der 25. Minute: Nach einem Ballverlust von Malick Thiaw im Mittelfeld schickte Ruben Vargas Marco Richter steil, der frei vor Fährmann am Schalker Schlussmann scheiterte. Die Partie war nun ausgeglichen. Serdar hätte seinen Doppelpack schnüren können, doch nach feiner Vorarbeit von Amine Harit setzte der Stürmer den Pass in den Rückraum aus 14 Metern neben den rechten Pfosten (36.).