Die Werkself kam am Samstag am Osterdeich nicht über ein torloses Remis beim abstiegsgefährdeten SV Werder hinaus. Bayer belegt vor den letzten beiden Spieltagen aber weiter den sechsten Tabellenplatz, der das Ticket für die Europa League sichern würde.

Bayer überlegen, Werder kämpft

Leverkusen erwischte in Bremen den besseren Start. Bayer-Stürmer Leon Bailey kam in der zwölften Minute in aussichtsreicher Position zum Abschluss, sein Schuss wurde aber geblockt.

Die Bremer, die zuvor fünf Spiele in Serie verloren hatten, behaupteten sich auch in der Folge vor allem kämpferisch gegen die spielerisch überlegenen Leverkusener. Die Werkself hatte weiter mehr Spielanteile und die besseren Offensivaktionen.

Wirtz im Abseits

In der 35. Minute wurde ein Treffer von Florian Wirtz nach Video-Überprüfung wegen knapper Abseitsstellung des Schützen beim Pass von Karim Bellarabi nicht anerkannt.

Nach der Pause kam Bremens Davie Selke im Bayer-Strafraum zum Schuss, blieb dabei aber ungefährlich. Danach entwickelte sich aber das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit: Bremen kämpfte, Leverkusen konnte sich in der Offensive nicht entscheidend durchsetzen.

Beide Mannschaften wirkten nicht zufrieden mit dem Remis, neutralisierten sich aber mit zunehmender Spieldauer.

Turbulente Schlussphase

Erst in der Schlussphase wurde es wieder unterhaltsamer: Erst vergab eine Werders Groß in zentraler Position am Sechzehnmeterraum eine gute Schusschance (80.), im Gegenzug wehrte Bremens Torwart Jiri Pavlenka mit einem Reflex einen Schuss von Wendell ab, der frei am Fünfmeterraum abziehen konnte.

Wenig später kam beinahe Werders Eren Dinkci zwei Meter vor dem Tor an den Ball, weil Verteidiger Edmond Tapsoba der Ball über den Fuß rutscht. Dinkci war aber offenbar zu überrascht, um den Ball zu kontrollieren.

In der Nachspielzeit sah Werders Eren Dinkci wegen eines groben Fouls an Nadiem Amiri noch die Rote Karte. Nutzen konnte Leverkusen die Überzahl nicht mehr, kurz danach endete das Spiel torlos.

Leverkusen verpasste damit die Chance den Vorsprung auf den Tabellensiebten Borussia Mönchengladbach weiter auszubauen, Bremen ist als Tabellen-14. weiter akut abstiegsgefährdet.