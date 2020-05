Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste erzielte Sebastian Andersson (50.). Für Gladbach trafen Florian Neuhaus (17.), Marcus Thuram (41. und 59.) und Alassane Plea (81.). Sie erfüllten damit, was Trainer Marco Rose vor dem Spiel gefordert hatte. " Wir sind mit dem Remis bei Werder nicht zufrieden, wollen besser spielen und mehr Punkte holen ", sagte er.

Drei Veränderungen in der Startelf

Im Vergleich zum 0:0 bei Bremen setzte Rose auf eine offensivere Ausrichtung und änderte seine Startelf auf drei Positionen. Ramy Bensebaini, Patrick Herrmann und Jonas Hofmann übernahmen für Oscar Wendt, Christoph Kramer und den gelbgesperrten Tony Jantschke.

Die Borussia brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahm dann aber die Kontrolle und belohnte sich schließlich. Neuhaus dribbelte mit dem Ball in den Strafraum und schoss im Fallen aus zehn Metern aufs Tor, vom Innenpfosten sprang der Ball zum Führungstreffer über die Linie (17.).

Der Treffer von Neuhaus war das 3000. Bundesligator in der Vereinsgeschichte von Mönchengladbach. Das 3001. machte kurz vor der Pause Marcus Thuram und erhöhte damit auf 2:0 (41.). Ein Flanke von Alassane Plea landete bei Thuram, der aus sieben Metern unbedrängt per Kopf traf. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.