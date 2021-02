Spätestens in Hälfte zwei riss jedoch die Elf vom Niederrhein das Spielgeschehen noch mehr an sich und gewann mehr Zweikämpfe. Mainz 05 konzentrierte sich zunehmend auf Kontersituationen, was mäßig gelang. Die Mainzer Passquote sank zwischenzeitlich auf besorgniserregende 62 Prozent, doch die 05er stießen immer wieder bei Gegenstößen vor und verlangten Gladbach einiges an Konzentration und Geduld ab.

Letztendlich fanden die Gastgeber kein Mittel mehr. Dafür jedoch die Gäste - Stöger schockte Gladbach mit einem trockenen Abschluss aus spitzem Winkel, nachdem Lainer eine Flanke unfreiwillig per Kopf auf den Fuß des Mainzers verlängert hatte. Gladbach-Keeper Yann Sommer verhinderte in der Nachspielzeit sogar noch das 1:3 und parierte gegen Johannes Burkardt stark (90.+3).

Wichtige Woche für Gladbach: Erst ManCity, dann Leipzig

Zeit zum Durchpusten hat Borussia Mönchengladbach kaum. Am Mittwoch (21 Uhr) geht es für die "Fohlen" weiter mit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den englischen Spitzenreiter Manchester City. In der Bundesliga tritt Gladbach am 23. Spieltag dann bei RB Leipzig an (Samstag, 18.30 Uhr).