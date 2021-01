In einer Partie, in der beide Protagonisten offensiv für enormes Spektakel sorgten, brachte Nico Elvedi die Gastgeber früh in Führung (11. Minute), die Erling Haaland mit zwei Treffern für den BVB innerhalb weniger Minuten drehte (22./28.). Erneut Elvedi sorgte für den Ausgleich (32.), Ramy Bensebaini für die neuerliche Gladbacher Führung (49.). Marcus Thuram (78.) machte den Deckel drauf.

Gladbach erstmals vor Dortmund

Die Borussia vom Niederrhein überholte damit die Borussia aus dem Ruhrpott erstmals in dieser Saison und sprang zumindest über Nacht auf einen Champions-League-Platz. Der trotz der Niederlage verbessert auftretende BVB muss dagegen aufpassen, dass ihm nach der siebten Saisonpleite die Champions-League-Felle nicht davonschwimmen.