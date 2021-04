BVB dreimal im Glück: Latte, Elfmeter und Nachschuss

Beinahe wäre der Start in die Partie für die Borussia mächtig in die Hose gegangen. Nur Augenblicke nach dem Anstoß unterlief Emre Can ein Fehler, Berlins Marcus Ingvartsen ließ sich nicht lange bitten und setzte seinen Abschluss an die Latte - kurz darauf verzog auch Keita Endo (1.). Die eiskalte Dusche für das Team von Trainer Edin Terzic blieb um Haaresbreite aus. Und der BVB berappelte sich: Kapitän Reus vergab die erste Chance (10.) aus zentraler Position im Strafraum, Thorgan Hazard (15.) und Giovanni Reyna (16.) scheiterten aus der Distanz.

Dann die zweite glückliche Szene für den BVB: Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte auf den Elfmeterpunkt. Die Berührung von Union-Torwart Andreas Luthe im Einzelduell mit Dortmunds Reus war minimal, die Entscheidung zumindest zweifelhaft. Allerdings winkte eben auch Videoassistent Benjamin Brandt die Szene als elfmeterwürdig durch.

Es folgte die dritte glückliche Situation, denn Erling Haaland verschoss zunächst, aber Reus brachte den Nachschuss im Tor unter. Bis zum Halbzeitpfiff erlangte Dortmund dann die Spielkontrolle, Haaland hätte auch noch erhöhen können (35.).