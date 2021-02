Erneuter Rückschlag - BVB zeigt aber Charakter

Der BVB hat sich am Samstagnachmittag mit einem 2.2-Remis von Hoffenheim getrennt. Die Dortmunder Tore erzielten Jadon Sancho (24.) und Erling Haaland (81.). Für Hoffenheim trafen Munas Dabbur (31.) und Ilhas Bebou (51.).

Nach ruhigen Anfangsminuten entwickelte sich in Dortmund schon früh ein offener Schlagabtausch. Die erste Großchance erspielte sich der BVB . Erling Haaland wurde von Rafael Guerreiro auf die Reise geschickt, scheiterte jedoch am stark reagierenden TSG -Torwart Oliver Baumann. Nach einer knappen Viertelstunde kam auch die TSG in Person von Ihlas Bebou zum ersten Mal gefährlich zum Abschluss. Manuel Akanji hatte zunächst den Ball vertändelt, bekam dann aber entscheidend den Fuß zwischen Ball und Tor, sodass Marvin Hitz den Schuss parieren konnte. (17.).