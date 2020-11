Beim BVB kehrte Mats Hummels nach seiner Oberschenkelverletzung in die Startelf zurück. Favre bot auch Kapitän Marco Reus und Jadon Sancho von Beginn an auf. Bei den Gästen stand Nationalspieler Leon Goretzka nach überstandener Wadenverletzung wieder in der Anfangsformation.

Viele Chancen auf beiden Seiten

Nach nur 41 Sekunden hatte Robert Lewandowski bereits den Führungstreffer für die Gäste auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz. Der BVB ließ die Bayern in der Anfangsphase kommen und lauerte auf Konter, einer davon führte zu einem ersten Abschluss von Axel Witsel (5.). Dortmunds Torhüter Roman Bürki verhinderte in der 14. Minute mit einer starken Parade ein Kopfballtor von Leon Goretzka. Auch der BVB kam zu guten Chancen. Erling Haaland verpasste erst deutlich (17.) und dann knapp (22.) aus jeweils spitzem Winkel.

Stattdessen gingen die Bayern mit einem eigenen Konter kurzzeitig in Führung: Lewandowski schob eine flache Hereingabe von Gnabry unbehelligt über die Torlinie (25.). Der Treffer wurde aber aufgrund einer knappe Abseitsstellung des ehemaligen Dortmunders aberkannt. Die Bayern setzten sofort nach und Bürki musste einen Schuss von Goretzka parieren (28.). Bei den Bayern verletzte sich Joshua Kimmich bei einem Foul an Haaland selbst und musste ausgewechselt werden.

Es ging weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Nachdem noch für den BVB verpasste (41.), traf Reus nach Zuspiel von Raphael Guerreiro aus sieben Metern zum 1:0 (45.). Doch die Führung hielt nicht lange. David Alaba traf in der Nachspielzeit per Freistoß zum Ausgleich (45.+4).