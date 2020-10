Borussia Dortmund hat am Samstag (24.10.2020) das Derby gegen den FC Schalke 04 3:0 (0:0) gewonnen. Manuel Akanji brachte überlegene Dortmunder in der 55. Minute in Führung, ehe Erling Haaland erhöhte (61. Minute). Den dritten Treffer erzielte Mats Hummels (78.). Dadurch hat der BVB nun zwölf Punkte und liegt auf Platz drei hinter den punktgleichen Bayern und den Leipzigern, die einen Zähler mehr haben.

Dagegen hält die Negativserie der Schalker mit nunmehr 21 Spielen ohne Sieg an. Noch länger hat in der Bundesligageschichte nur Tasmania Berlin auf einen Sieg warten müssen. In der Tabelle steht Schalke mit nur einem Punkt auf Platz 17. "Wir waren mit dem Ball zu schlecht. Wir haben zu viele Bälle hergegeben. Auf Dauer ist das zu wenig" , sagte Schalkes Linksverteidiger Bastian Oczipka bei "Sky".

Dahoud trifft nur die Latte