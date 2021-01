Drei Änderungen in der Startelf

BVB-Trainer Edin Terzic veränderte seine Mannschaft nach der 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach auf drei Positionen. Torhüter Roman Bürki musste aufgrund einer Schulterverletzung pausieren, für ihn rückte Marwin Hitz ins Team. Außerdem kehrte Thomas Delaney nach Gelbsperre zurück, auch Giovanni Reyna rückte in die Starfelf. Emre Can und Jude Bellingham mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Der BVB war von Beginn an spielbestimmend, kassierte aber schon nach zehn Minuten ein Gegentor. Von der linken Seite kam der Ball über Iago und Florian Niederlechner zu André Hahn, der ließ am Elfmeterpunkt Mats Hummels aussteigen und traf mit einem Schuss ins linke Toreck zum schmeichelhaften 1:0 für die Gäste (10.). Wie schon in den vergangenen Wochen sah die BVB-Defensive nicht gut aus, es war bereits der 25 Gegentreffer für Dortmund in den vergangenen 13 Spielen.

Wieder ein verschossener Elfmeter

Dortmund kam auch nach dem Gegentreffer immer wieder zu guten Möglichkeiten und hatte schließlich die große Chance auszugleichen. Der Video-Assistent griff ein, weil Augsburgs Iago der Ball an die Hand gesprungen war. Nachdem Schiedsrichter Patrick Ittrich in der Review-Zone war, entschied er auf Elfmeter für Dortmund. Zuletzt hatte Marco Reus vom Punkt verschossen, nun versuchte Erling Haaland sein Glück. Aber auch er war nicht erfolgreich, sein Schuss krachte zentral an die Latte (21.).

Nur wenige Minuten später erzielte der BVB aber den verdienten Ausgleich. Nach einer schönen Freistoßflanke von Reus stieg Thomas Delaney am Fünfmeterraum hoch und köpfte zum verdienten 1:1 ein (26.). Die Bilanz der ersten Halbzeit war deutlich. Der BVB feuerte zehn Torschüsse ab, Augsburg nur zwei. Dazu kamen 66 Prozent schwarzgelber Ballbesitz.

BVB macht in Halbzeit zwei alles klar

Borussia Dortmund war auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und ging schließlich in Führung. Auf der linken Seite chippte Raphael Guerreiro den Ball auf Jadon Sancho, der in die Mitte zog und flach an Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz vorbei ins rechte Eck zum 2:1 traf (63.).

Die Gäste aus Augsburg wechselten kurz danach in der Offensive gleich drei Mal, konnten aber auch in der Folge nicht für Torgefahr sorgen. So erhöhte der BVB schließlich auf 3:1. Eine scharfe Hereingabe von Erling Haaland lenkte Felix Uduokhai ins eigene Tor ab (75.).

BVB muss im Breisgau bestehen

Am 20. Spieltag erwartet Borussia Dortmund eine knifflige Aufgabe im Breisgau. Dann muss der BVB gegen den SC Freiburg antreten (Samstag, 15.30 Uhr). Vorher steht allerdings noch das Duell mit Zweitligist SC Paderborn im DFB-Pokal-Achtelfinale an (Dienstag, 20.45 Uhr).