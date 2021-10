Beim VfL lief Angreifer Takuma Asano anstelle von Sebastian Polter in der Startformation auf. Es war der einzige Wechsel im Vergleich zum 0:0 gegen den VfB Stuttgart.

Leipzig dominiert, trifft aber nicht

Die Partie begann mit einer Leipziger Chance: Josko Gvardiol köpfte eine Angelino-Freistoßflanke in die Arme von Manuel Riemann (2.). Keine Minute später wurde Leipzig wieder gefährlich und erhielt einen Strafstoß zugesprochen, der nach Einsatz des Videobeweises wieder zurückgenommen wurde. Aber der Leipziger Druck hielt an. Emil Forsberg scheiterte erst an Riemann (8.), dann an der Querlatte (11.). Aber auch der VfL zeigte sich in der Offensive um kam durch Elvis Rexhbecaj zu einem ersten Torschuss, der genau auf Peter Gulacsi ging (14.).

Die dickeren Gelegenheiten hatten allerdings die Sachsen. Yussuf Poulsens Schuss parierte Riemann glänzend (16.). Nach einer ruhigeren Phase war es erneut Poulsen, der einen Kopfball knapp neben das Bochumer Tor setzte (28.). Auch Christopher Nkunku kam nicht am starken Riemann vorbei (29.). Gefährlich wurde es auch auf der anderen Seite, als Anthony Losilla bei einem Konter etwas zu hoch zielte (36.). Bis zur Pause passierte nichts mehr.

Leipzigs Joker stechen

Auch der zweite Durchgang begann erstmal ohne weitere Höhepunkte. Bochum stand defensiv nun sicherer und ließ gegen zunehmend fahrig agierende Leipziger weniger zu. Allerdings ging vorne auch nicht mehr viel Gefahr von den Bochumern aus. Stattdessen wurde die Partie hitziger, mit zahlreichen Fouls.

Dann bewies Leipzigs Trainer Jesse Marsch ein glückliches Händchen. Eine Ecke des eingewechselten Dominik Szoboszlai köpfte der ebenfalls eingewechselte André Silva ins Bochumer Tor (70.). Und Leipzig legte umgehend nach. Nkunku traf nach Vorarbeit von Silva per Lupfer zum 2:0 (73.) und legte in der 79. Minute das 3:0 nach.