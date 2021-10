BVB-Sieg gegen Augsburg trotz Chancenwucher

Von Thorsten Rosenberg

Borussia Dortmund hat am Samstag gegen den FC Augsburg mehr Mühe gehabt, als gedacht. Am Ende gewann der BVB nach Toren von Raphaël Guerreiro (FE/10.) und Julian Brandt (51.) bei einem Gegentor von Andi Zeqiri (35.) verdient mit 2:1 (1:1), ließ aber gerade in der zweiten Hälfte mehrere gute Chancen aus, so dass es lange spannend blieb.