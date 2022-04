Wacker kämpfende Bielefelder unterliegen dem FC Bayern

Stand: 17.04.2022, 17:30 Uhr

Trotz einer starken kämpferischen Leistung hat Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga eine am Ende klare Niederlage gegen Bayern München kassiert. Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag mit 3:0 (2:0).

Von Thorsten Rosenberg