Erst zwei Abseitstreffer, dann knipst Müller regulär

Gegen den Ball agierte S04 teils im 4-3-3 und lief die Bayern-Defensive in Person von Matondo, Gregoritsch und Harit an. Doch die Hausherren bewahrten die Ruhe. Bayern stieß vor allem über die Außenbahn immer wieder mit Tempo vor.

In Spielminute 17 lag der Ball wieder im Schalker Netz, doch Müller stand bei seinem Abschluss im Abseits. Wenig später rettete Schubert gegen Leon Goretzka stark (25.). Bayern dominierte bei zwischenzeitlich 75 Prozent Ballbesitz das Spiel. Das Schiedsrichtergespann nahm das vermeintliche 2:0 durch Lewandowski zurück, weil Benjamin Pavard bei der Passkombination vorher im Abseits stand (38.). Sozusagen mit dem Halbzeitpfiff stellte Müller aber doch noch die Anzeige auf 2:0 (45.) für den FCB .

Video starten, abbrechen mit Escape Fußball - Jochen Schneider über Todibo-Wechsel. Sportschau. . 00:29 Min. . Verfügbar bis 22.01.2021. Das Erste.

Schalke-Abwehr überfordert

Bayern gelang in Hälfte zwei wieder ein Blitzstart: Goretzka besorgte per Seitfallzieher nach einer Ecke das 3:0 (50.). S04-Trainer David Wagner brachte Ahmed Kutucu und Nassim Boujellab für Gregoritsch und Matondo (57.).

Doch Bayern erstickte die Schalker Hoffnung auf eine Aufholjagd im Keim: Thiago Alcántara eroberte erst im Zentrum den Ball und vollstreckte dann selbst zum 4:0 (58.) für die Hausherren. Schalke gelang wenig, Serge Gnabry setzte noch das 0:5 (88.) aus Schalker Sicht drauf - Schubert sah wieder nicht gut aus. S04 blieb in Hälfte zwei übrigens ohne Torschuss.