Bei der ersatzgeschwächten Borussia stand überraschend Reinier in der Startelf. Im Tor ersetzte Marwin Hitz den verletzten Stammkeeper Gregor Kobel.

Gnabry und Lewandowski eiskalt

Der BVB versteckte sich nicht und spielte von Beginn an munter nach vorne. Es ergab sich ein offener Schlagabtausch, allerdings vorerst ohne wirkliche Torchancen. Nach einer Viertelstunde schlug dann aber der Rekordmeister zu. Serge Gnabry erzielte das 1:0 für die Bayern mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze (15.). Mit dem Führungstreffer gewannen die Hausherren zunehmend die Spielkontrolle und ließen Dortmund kaum noch in die Nähe des eigenen Strafraums. Etwas überraschend ergab sich deshalb in der 27. Minute die Großchance für Erling Haaland, der vor Manuel Neuer auftauchte, das Tor aber verfehlte.

Auf der anderen Seite schlug dagegen erneut Gnabry eiskalt für die Bayern zu. Der Treffer des Nationalspielers wurde nach Videobeweis allerdings wegen einer Abseitsstellung zuvor aberkannt (27.). Das Tor von Robert Lewandowski wenige Minuten später zählte dagegen. Nach einem Ballverlust von Manuel Akanji legte Thomas Müller für den Polen auf, der sicher zum 2:0 traf (34.). Lewandowski hatte auch die letzte Chance vor der Pause, als er aus 20 Metern das Tor knapp verfehlte (44.).

Can trifft vom Punkt

Kurz nach der Pause war der BVB zurück im Spiel. Nach einem Foul von Joshua Kimmich an Marco Reus gab es Strafstoß für die Gäste, den Emre Can sicher verwandelte (52.). Keine zwei Minuten später hatte Reus das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Neuer (54.). Dortmund kam immer besser ins Spiel und gewann viele Bälle im Mittelfeld. Lucas Hernandez verhinderte mit einer Grätsche im letzten Moment eine Großchance von Reus (56.). Auf der anderen Seite verfehlte Lewandowski das Dortmunder Tor (59.).

Aufregung gab es nach einer Grätsche von Benjamin Pavard gegen Jude Bellingham im Bayern-Strafraum, doch neben Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auch der Videoschiedsrichter nicht auf Elfmeter (60.). Danach waren es wieder die Bayern, die stärker und gefährlicher wurden. Nach einem abgefälschten Schuss von Thomas Müller verhinderte Hitz mit einer starken Parade das zweite Tor von Lewandwoski (70.).

Haaland nicht treffsicher

Erst in der 80. Minute tauchte der BVB wieder vor dem Tor der Bayern auf. Haalands Schuss wurde von Dayot Upamecano aber noch entscheidend abgefälscht und ging neben das Tor. Keine Minute später kam der Norweger wieder zum Abschluss, schoss dieses Mal aber selbst über den Kasten (81).

Stattdessen machten die Bayern den Sack zu. Jamal Musiala erzielte nach mehreren Patzern in der BVB-Defensive aus kurzer Distanz das 3:1 und machte damit die Meisterschaft der Münchener perfekt.

Derby gegen Bochum

Für den BVB geht es am kommenden Samstag (30.04.2022) mit dem Derby gegen den VfL Bochum weiter.

Quelle: bh