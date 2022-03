Bayer verteidigt den Punkt ins Ziel

Es ging zunächst weiter hin und her, mit einem leichten Chancenplus bei den Bayern. Omar Richards köpfte eine Lewandowski-Flanke am Tor vorbei (61.), der eingewechselte Marcel Sabitzer tauchte frei vor Hradecky auf und verlor das Duell (62.) mit dem Finnen.

Danach flachte die Partie etwas ab. Seoane verstärkte mit der Einwechslung von Palacios für Adli noch einmal die Defensive und stellte auf eine 5-3-2-Formation um. Bayer ließ nun kaum noch etwas zu, kam aber auch selbst nicht mehr häufig an den gegnerischen Strafraum. Erst in der 79. Minute verbuchte Lewandowski mit einem Kopfball den nächsten Münchener Abschluss. Fast hätte Bayer mit einem Konter noch das zweite Tor erzielt, doch der aufgerückte Jeremie Frimpong schoss Ulreich an (88.).

Bayer 04 muss nun nach Bergamo

Die Werkself ist bereits am Donnerstag, 10. März, wieder gefordert: Dann steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Atalanta Bergamo an, Anpfiff ist um 21 Uhr.