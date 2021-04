Bayer 04 Leverkusen hat im Rennen um den Europapokal einen Rückschlag kassiert. Am 30. Bundesliga-Spieltag unterlag die Werkself am Dienstagabend dem FC Bayern München mit 0:2 (0:2). Eric-Maxim Choupo-Moting brachte den Tabellenführer bereits nach sieben Minuten in Führung. Joshua Kimmich traf nach 13 Minuten zum 2:0.