Grill debütiert im Tor

Bayer begann mit sechs Wechseln in der Startelf im Vergleich zum Spiel gegen die Young Boys Bern (0:2) am Donnerstag. Im Tor feierte U21-Nationaltorhüter Lennart Grill sein Pflichtspieldebüt für Bayer anstelle des zuletzt schwachen Niklas Lomb. Die eigentliche Nummer eins, Lukas Hradecky, fehlt noch bis Ende März verletzungsbedingt. Außerdem rückten Timothy Fosu-Mensah, Wendell, Nadiem Amiri und Demarai Gray für Aleksandar Dragovic, Daley Sinkgraven, Jeremie Frimpong und den gelbgesperrten Moussa Diaby ins Team.

Viel Ballbesitz, schwache Chancenverwertung

Beide Mannschaften begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Das erste Ausrufezeichen setzte Leverkusens Leon Bailey, der Florian Müller im Freiburger Tor mit einem Schlenzer zu einer ersten guten Parade zwang (10.). Noch gefährlicher war der Kopfball von Lucas Alario bei der folgenden Ecke, doch auch den lenkte Müller gerade noch über das Tor (11.). Leverkusen hatte mehr Ballbesitz, musste aber zehn Minuten bis zur nächsten Chance wartern. Demarai Gray scheiterte nach starkem Solo ebenfalls an Müller (22.). Auch in der Folgezeit spielten nur die Hausherren, während Freiburg tief stand und kaum in die gegnerische Hälfte kam. Für Gray war mit einem Schuss aus der Distanz erneut bei Müller Endstation (34.).

Bayer kam auf knapp 70 Prozent Ballbesitz, konnte diese Dominanz aber nicht in Tore ummünzen. Ein Kopfball von Jonathan Tah ging deutlich über das Tor (38.). Kurz vor der Pause musste Fosu-Mensah mit einer Knieverletzung für Aleksandar Dragovic ausgewechselt werden. Debütant Grill wurde in der 45. Minute bei einem Kopfball Ermedin Demirovic erstmals gefordert und hielt sicher.