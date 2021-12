Adli eröffnet den Torreigen

Fürth wollte von Beginn an mitspielen und startete mutig in die Partie. Defensiv präsentierten sich die Gäste jedoch nicht bundesligareif. In der zwölften Minuten konnten die Fürther den Ball nicht entscheiden klären. Moussa Diaby flanke von der rechten Seite an den Elfmeterpunkt, wo Adli die Kugel volley im langen Eck versenkte. Beinahe hätte Fürth jedoch direkt geantwortet. Der Treffer von Maximilian Bauer fand aufgrund einer Abseitsstellung aber keine Anerkennung (13.)

Vier Minuten später offenbarrte die Fürther Defensive dann wieder große Lücken. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld standen sowohl Tapsoba als auch Jonathan Tah am zweiten Pfosten völlig frei. Schließlich war es Tapsoba, der per Kopf vollendete (17.). Aber wieder antwortete Fürth und diesmal zählte der Treffer auch. Eine von Tah abgeblockte Flanke landete vor den Füßen von Dudziak, der aus rund elf Metern flach in lange Eck traf (33.).

Hincapie trifft nach Konter

Die Franken spielten in der Folge durchaus gefällig nach vorne und hatten durch Branimir Hrgota (44.) auch die Chance zum Ausgleich. Hradecky parierte den Schuss des Stürmers aber sicher. Im direkten Gegenzug fiel dann doch der Treffer für Werkself. Bei einem Konter sah Schick den mitgelaufenen Hincapie, der zum 3:1-Halbzeitstand traf. Es war der erst dritte Leverkusener Torschuss des Spiels.

Und nur vier Minuten nach Wiederanpfiff lag der Ball schon wieder im Fürther Tor. Florian Wirtz eroberte den Ball im Mittelfeld und legte ab auf Adli, der auf der linken Seite viel Platz hatte und in die Mitte zu Schick legte. Der Tscheche hatte keine Probleme, die Kugel aus sieben Metern im Tor unter zu bringen (49.).

Schick trifft weiter

Fürth ließ jedoch auch nach diesem Treffer nicht beirren, spielte weiter nach vorne, und kassierte in der 69. Minute das nächste Gegentor. Diesmal war es Diaby, der auf der linken Seite in den Strafraum dribbelte und in der Mitte Schick bediente, der nur ins leere Tor schieben musste (69.).

Nur fünf Minuten später machte Schick dann den Hattrick perfekt. Der eingewechselte Karim Bellarabi traf nach Vorarbeit von Diaby nur die Latte. Schick stand richtig und köpfte den Abpraller ins leere Tor (74.). Und nur zwei Minuten später folgte Schicks vierter Streich: Wirtz passte den Ball perfekt in den Lauf des Stürmers, der aus zwölf Metern problemlos ins lange Eck traf.

Fürth hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst aufgegeben. In der 81. Minute traf Bellarabi noch den Pfosten.

Bayer nun in der Europa League gefordert

Für Bayer 04 geht es nun am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen Ferencvaros aus Budapest (21 Uhr) weiter. Der nächste Gegner in der Bundesliga heißt am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) Eintracht Frankfurt. Greuther Fürth empfängt am selben Tag Union Berlin (15.30 Uhr).

xxxx

lt | Stand: 04.12.2021, 17:25