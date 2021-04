Ausgelassene Chancen rächen sich

Nach dem Seitenwechsel vergab Hector auch seine dritte Großchance knapp (48.), was sich rächte. Bayer konterte in der heimischen Arena, Bailey legte quer auf Diaby, der freistehend die zweite Chance für die Leverkusener eiskalt einnetzte. Der FC gab sich nicht auf und war weiter die bessere Mannschaft. Florian Kainz zwang Lukas Hradecky noch zu einer Glanztat (61.). Dann schlug Bailey erneut zu.

Funkel: "Kann den Jungs keinen Vorwurf machen"

Auch Funkel beklagte das Pech. "Das Ergebnis spiegelt natürlich überhaupt nicht den Spielverlauf wieder. Wir haben es wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht" , sagte der Coach: "Fußballspiele gewinnt oder verliert man durch Tore. Wir haben drei kassiert und wir haben keins geschossen. Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen."

"Am Ende des Tages steht ein 3:0, das ist das einzige, was zählt" , sagte Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky und gestand: "Es waren in unserem Spiel einige Unsauberkeiten. Gegen Bayern im nächsten Spiel können wir uns das nicht erlauben. Da müssen wir uns verbessern."

Der 1. FC Köln muss am Dienstagabend (18.30 Uhr) bei RB Leipzig antreten. Bayer Leverkusen spielt am selben Tag ab 20.30 Uhr in München.