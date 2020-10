Doppeltes Aluminium und doppelter Alario

Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht aus, als würde sich an dem Geschehen etwas ändern. Dann spielte Augsburg aber einen der bis dahin seltenen Angriffe gut aus und kam durch Daniel Caligiuris Flachschuss zum Ausgleich (52.). Die Partie war nun ausgeglichen und beide Mannschaften setzten abwechselnd Nadelstiche nach vorne.

In der 66. Minute hätte Bayer erneut in Führung gehen müssen, doch der eingewechselte Florian Wirtz scheiterte an Gikiewicz und Leon Bailey traf im Nachschuss nur die Latte. Auch Alarios Versuch wenig später landete am Pfosten (72.). Auf der anderen Seite verpasste Caligiuri seinen zweiten Treffer ebenfalls nur knapp (70.).

In der 74. Minute war es erneut eine Standardsituation, die Bayer ein Tor bescherte. Alario köpfte eine Freistoßflanke von Amiri zum Doppelpack unhaltbar ins Tor. Eine Schlussoffensive der Augsburger blieb aus. Als in der Nachspielzeit Gikiewicz bei einer Augsburger Ecke mit nach vorne ging, konterte Bayer und Moussa Diaby traf ins leere Tor (90.+4).

Kurze Pause vor Prag

Für Bayer geht es nach nur zwei Tagen Pause bereits am Donnerstag (21 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Slavia Prag in der Europa League weiter, bevor nach erneut nur kurzer Unterbrechung am Sonntag (15.30 Uhr) ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg auf dem Programm steht.