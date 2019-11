Gnabry an den Pfosten, Bailey trifft aus dem Nichts

Die ersten Minuten der Partie verliefen zunächst ohne nennwenswerte Angriffsaktionen, beide Teams ließen erst einmal den Ball laufen. In der Folge bemühten sich Bayer und München in ähnlicher Art und Weise, das schnelle Umschaltspiel zu forcieren und Angriffe in die Tiefe einzuleiten.

Erst traf Münchens Nationalspieler Serge Gnabry bei seinem Abschluss im Sechzehner den Pfosten (10.), etwa 40 Sekunden später machte es dann Leon Bailey bei der ersten Bayer-Offensivaktion besser: Der Jamaikaner vollendete ein steiles Zuspiel von Kevin Volland eiskalt zum 1:0 (11.) für die Gäste, Hansi Flick musste das erste Gegentor in seiner Bayern-Amtszeit hinnehmen.

Müller gleicht aus - doch Bayer antwortet prompt

Nach einer Viertelstunde rettete dann Wendell sein die Werkself per Grätsche in letzter Sekunde vor dem Ausgleich durch den einschussbereiten Thomas Müller. Wenig später traf Ivan Perisic den Querbalken (22.) - aber der Assistent hatte schon die Fahne gehoben. Bayer bot den Münchnern in der Folge immer wieder gute Kontermöglichkeiten an, agierte in der Defensive nicht zwingend genug. Müller nutzte dann einen Fehler im Aufbauspiel von Sven Bender zum 1:1 (34.).

Doch Bayer antwortete prompt: Bailey ließ Javi Martinez im Laufduell nach erneutem Zuspiel von Volland keine Chance und besorgte das 2:1 (36.) für die Gäste. Auf der Gegenseite rettete Sven Bender dann in höchster Not vor dem im Strafraum freistehenden Perisic, zuvor hatte Robert Lewandowski eine Großchance leichtfertig vergeben.

Zweite Hälfte: Chancenwucher hüben und drüben

Bayern kam mit Macht aus der Kabine. Leon Goretzka köpfte knapp am linken Eck vorbei und Lewandowski vergab aus kurzer Distanz die nächste Möglichkeit. Bayers Nadiem Amiri verpasste zuvor allerdings knapp das 3:1 - Torhüter Manuel Neuer parierte stark. Auch Bayer-Schlussmann Hradecky zeichnete sich mit einem Weltklasse-Doppel-Reflex gegen Lewandowski und Goretzka aus.

Bailey und Wendell mussten nach gut einer Stunde verletzungsbedingt raus, Karim Bellarabi und Daley Sinkgraven kamen in die Partie. Später verletzte sich auch Charles Aranguiz, für ihn brachte Trainer Peter Bosz Kerem Demirbay. Die Werkself ging ans konditionelle Limit, um München, das insgesamt dreimal das Aluminium traf, Paroli zu bieten - und wurde nach einer wahren Abwehrschlacht gegen Ende der Partie mit dem überraschenden Sieg in München belohnt. Daran änderte auch die Rote Karte (Notbremse/82.) für Jonathan Tah nichts mehr.