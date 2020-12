Schalke trat ohne den unter der Woche begnadigten Amine Harit an. Der Mittelfeldspieler hatte nach seiner Suspendierung zuletzt wieder am Mannschaftstraining des Tabellenletzten teilgenommen. Harit fehlte "wegen leichter Knieprobleme ", wie die Schalker vor dem Spiel mitteilten. Baum konnte in der Defensive wieder die zuletzt fehlenden Ralf Fährmann im Tor und Salif Sané im Abwehrzentrum in der Schalker Startelf aufbieten.

Schock durch Uth-Verletzung

Die erste Chance der Partie hatte Schalke mit einem Freistoß, den Mark Uth jedoch in die Augsburger Mauer schlenzte (5.). Wenig später prallte Uth bei einem Luftzweikampf mit FCA -Innenverteidiger Felix Uduokhai zusammen und landete mit dem Kopf voraus auf dem Boden. Der 29-Jährige lag in der Folge regungslos auf dem Platz und bekam von den Ärzten auf dem Rasen eine Infusion.