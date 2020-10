Von Beginn an kannte das Spiel nur eine Richtung. Die Bayern machten sofort ernst und spielten zielstrebig in Richtung Bielefelder Tor. Es dauerte keine zehn Minuten, da lag der Ball das erste Mal im Netz. Thomas Müller stand nach Vorarbeit von Robert Lewandowski frei vorm Tor, wollte querlegen und nutzte den anschließenden Abpraller zur 1:0-Führung (9.).

Bayern dominiert nach belieben

Der Deutshe Meister hatte alles im Griff, Bielefeld bemühte sich, konnte aber keine offensiven Akzente setzen. Bei den Gästen ging vor allem in der Anfangsphase viel über die linke Seite, über Lucas Hernandez und Kingsley Coman. In der 25. Minute zeigte sich dann auch Leon Goretzka auf dem linken Flügel, dessen Hereingabe verwertete Lewandowski zum 2:0 (25.). Nach dem erneuten Treffer hatte die Arminia kurze offensive Momente und durch Fabian Klos die große Chance auf den Anschluss - Arminias Kapitän scheiterte jedoch an Manuel Neuer. Der FC Bayern übernahm anschließend wieder die Kontrolle und erhöhte noch vor der Halbzeit durch Lewandowski auf 3:0 (45.+1).