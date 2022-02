Wimmer trifft den Außenpfosten

In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte Arminia die erste große Chance des Spiels. In der elften Minute zog Patrick Wimmer flach am Strafraum ab und knallte den Ball an den Außenpfosen. Union meldete sich vier Minuten später mit einer Doppel-Chance an, doch Arminia-Torwart Stefan Ortega Moreno rettete erst gegen Sheraldo Becker und dann gegen Taiwo Awoniyi.

In der Folge war es vor allem ein kampfbetontes Spiel. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam Union zu weiteren Chancen. Rani Khedira ballerte einen Ball aus acht Metern aber über das Tor (36.), der Ex-Paderborner Sven Michel knöpfte knapp am Tor vorbei (42.).

Okugawa trifft ins lange Eck

Auch nach dem Seitenwechsel war Union zunächst die dominierende Mannschaft. Das Tor machte aber die Arminia. Nach einem langen Schlag von Ortega landete der Ball über Alessandro Schöpf bei Patrick Wimmer, der ruhig blieb und überlegt am Okugawa im Strafraum ablegte. Der Japaner zögerte nicht und versenkte den Ball aus acht Metern im langen Eck (53.).

Union erhöhte nun die Offensiv-Power und brachte mit dem Ex-Bielefelder einen zusätzlichen Stürmer. Die nächste Chance hatte aber wieder die Arminia. Janni Serra wollte einen Schuss von Okugawa in Tor abfälschen, lenkte den Ball aber neben den Kasten (63.).

Ortega rettet gegen Awoniyi

Zwei Minuten später hatte dann Awoniyi die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber wieder an Torwart Ortega. In der Folge überließ die Arminia Union die Spielkontrolle. Den Berlinern fiel im Spiel nach vorne aber wenig ein. Arminia lauerte auf Konter, kam aber zu keinen Möglchkeiten.

Acht Minuten vor Schluss hätte Schöpf dann fast auf 2:0 gestellt, scheiterte mit seinem wuchtigen Schuss aus 16 Metern aber am glänzend parierenden Andreas Luthe im Berliner Tor (82.). In der Nachspielzeit hatte Union dann doch noch eine Chance auf den Ausgleich. Ortega konnte einen Kopfball des eingewechselten Kevin Behrens aber entschärfen und der Arminia so die drei Punkte sichern.

Am kommenden Samstag hat die Arminia nun eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Bielefelder reisen zum Tabellendritten Bayer 04 Leverkusen.

Quelle: lt