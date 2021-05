Hoffenheim war weiter das gefährlichere Team und hatte mehr Ballbesitz, doch Andreas Voglsammer (23.) erzielte mit einem wunerschönen Freistoß aus etwa 20 Metern den Ausgleich für die Hausherren. Anschließend war Hoffenheim wieder am Drücker: Ihlas Bebou (30.) verpasste eine gefährliche Flanke ganz knapp mit dem Kopf, ein Schuss von Robert Skov (38.) ging ans Außennetz. Ein Kopfball von Arminias Manuel Prietl (35.) verfehlte das Gäste-Gehäuse klar.

Voglsammer lässt Top-Chance liegen, Penkte bärenstark

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ Voglsammer (49.) eine Riesenchance zur Führung aus: Hoffenheims Kevin Akpoguma wollte mit dem Hinterkopf zu seinem Keeper Philipp Pentke passen, doch Voglsammer sprintete dazwischen - und scheiterte am stark parierenden Pentke. "Der muss einfach rein - dann gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich auch. Ich ärgere mich sehr darüber" , sagte Voglsammer später bei "Sky".

Bielefeld stand nach der Pause besser in der Defensive und wurde auch in der Offensive aktiver. Ein Versuch von Kapitän Fabian Klos (58.) im TSG-Fünfmeterraum wurde gerade noch von Ryan Sessegnon geblockt, bei einem Distanzschuss von Voglsammer (60.) sicherte Pentke die Kugel erst im Nachfassen. In der 68. Minute war der bestens aufgelegte Penkte bei einem Klos-Kopfball aus kürzester Distanz erneut zur Stelle.