Nach dem Sieg bei Bayer Leverkusen (2:1) hatte Arminia Bielefeld am Freitagabend das nächste Schwergewicht vor der Brust. Gegen RB Leipzig verteidigten die Ostwestfalen erneut leidenschaftlich und konnten den Meisterschftskandidaten lange in Schach halten.

Ortega erneut mit starken Aktionen

Die erste große Chance hatte der Favorit aus Leipzig erst kurz vor der Halbzeitpause. Christopher Nkunku schloss aus kurzer Distanz ab, Arminia-Keeper Stefan Ortega konnte den Ball aber mit einem tollen Reflex gerade noch an die Latte lenken. Zuvor musste der 28-Jährige bereits fünf weitere Leipziger Versuche abwehren, jedoch keinen Hochkaräter wie am Ende der ersten Halbzeit.

Nach der Pause dauerte es jedoch nur 54 Sekunden, ehe Ortega erstmals geschlagen war. Marcel Sabitzer konnte nach einem Querpass von Dani Olmo aus wenigen Metern ins leere Tor zum 1:0 für RB einschieben.

Bielefeld zu harmlos im Spiel nach vorne

Auch in Führung liegend blieb Leipzig die dominante Mannschaft. Bielefeld konnte sich nur äußerst selten befreien. Erst in den letzten zehn Minuten tauchte das Team von Trainer Frank Kramer mit langen Bällen häufiger in der gegnerischen Hälfte auf. Eine echte Chance auf den Ausgleich konnten sich die Arminen jedoch nicht erarbeiten. Und so blieb es bei der 0:1-Niederlage.

Für Bielefeld steht nach den beiden Partien gegen Top-Teams der Bundesliga als nächstes ein enorm wichtiges Spiel im Abstiegskampf an. Am Ostersamstag (3. April, 15.30 Uhr) trifft Arminia auf Mainz 05. Mit Amos Pieper wird dann ein wichtiger Mann nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger sah gegen Leipzig die fünfte Gelbe Karte.