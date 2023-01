Der 27-Jährige Davie Selke wechselt ablösefrei von Hertha BSC zum 1. FC Köln. Das gaben die Klubs am Montag bekannt. Selkes Vertrag in Berlin lief ohnehin am Saisonende aus, in Köln erhält er einen Vertrag bis Juni 2024.

Der Stürmer absolvierte erfolgreich den Medizincheck, beim Trainingsauftakt der Kölner am Montag stand er aber noch nicht auf dem Platz.

Viel Bundesliga-Erfahrung

Unter Hertha-Trainer Sandro Schwarz stand er in der laufenden Spielzeit nur dreimal in der Startelf. Dennoch kommt der Angreifer mit reichlich Bundesliga-Erfahrung an den Rhein: In 202 Spielen erzielte er bisher 35 Treffer. Der 1,95 Meter große Angreifer gilt als kopfball- und laufstark, was dem Spielstil der Kölner - sie schlagen die meisten Flanken der Liga - entgegenkommt.

"Davie passt sehr gut zu unserer Spielidee und zum von uns gesuchten Stürmerprofil" , sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller: "Als klassischer Neuner hat er seine Qualitäten in der Box und arbeitet trotzdem auch immens fleißig gegen den Ball." Selke solle der Mannschaft "auch mit seiner reifen Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben" .

Baumgart schließt Modeste-Rückkehr aus

Köln suchte nach dem Abgang von Anthony Modeste im August zu Borussia Dortmund einen Torgaranten. Obwohl Modeste beim BVB nur eine untergeordnete Rolle spielt, erstickte FC-Trainer Steffen Baumgart jegliche Spekulation über eine Rückkehr des Franzosen im Keim. " Ich habe nicht vor, eine Rolle rückwärts zu machen. Was vorbei ist, ist vorbei" , hatte Baumgart am Mittwoch dem "Express" gesagt.

Quintett fehlt noch beim Training

Im Training am Montag musste Baumgart, der einige Nachwuchsspieler zum Training mit den Profis beförderte, noch auf die erkrankten Sargis Adamyan und Dimitrios Limnios sowie auf Mark Uth, Sebastian Andersson und Jan Thielmann verzichten.