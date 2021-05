Schalke 04: Rouven Schröder wird Sportdirektor

Die Saison 1995/96 war keine gute für die Bundesliga, denn an deren Ende verfiel auch die Pfalz in kollektives Wehklagen. Der 1. FC Kaiserslautern, der Klub des legendären Fritz Walter und natürlich ebenfalls Gründungsmitglied der Bundesliga, stieg ebenfalls zum ersten Mal ab. Die Trauer wäre wohl nicht ganz so groß ausgefallen, hätte man gewusst, was zwei Jahre später passiert. Denn da holten die "Roten Teufel" nach dem sofortigen Wiederaufstieg unter Trainer-Ikone Otto Rehhagel sensationell die deutsche Meisterschaft - und der Abstieg zwei Jahre zuvor war vergessen und galt sogar als heilsam. Allerdings stieg der FCK 2006 erneut und 2012 sogar zum dritten Mal aus der Bundesliga ab. Finanziell gebeutelt, hat er sich davon seither nicht mehr erholt und kämpft gerade in der 3. Liga ums Überleben. Kurios: In der Saison 1996/97 nahmen die Pfälzer als Zweitligist am Europapokal der Pokalsieger teil.