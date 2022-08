Nico Schlotterbeck fürchtet sich ganz und gar nicht. Die Rückkehr in die langjährige Heimat, das Duell mit Bruder Keven oder das Wiedersehen mit alten Freunden - all das löst im Innenverteidiger von Borussia Dortmund pure Glücksgefühle aus. "Ich habe da richtig Lust drauf" , sagte er vor dem Blitz-Wiedersehen mit dem SC Freiburg: "Ich freue mich total, weil ich dort mein erfolgreichstes Jahr in meiner Karriere hatte, das war mein Durchbruch."

Er habe den Breisgauern und ins Besondere Trainer Christian Streich enorm viel zu verdanken. "Wäre ich nicht in Freiburg gewesen, wäre ich vielleicht nicht nach Dortmund gekommen" , berichtete der jüngere der Schlotterbeck-Brüder. Doch alle Verbundenheit wird am Freitag (20.30 Uhr) nur 83 Tage nach der bitteren Final-Pleite im DFB-Pokal für 90 Minuten ruhen - im Meisterkampf zählen für den BVB nur drei Punkte.