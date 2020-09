Bayer Leverkusen verpflichtet Patrik Schick

Der 24-Jährige erhält bei Bayer einen Vertrag bis 2025, teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Aufgrund eines Coronafalls in der tschechischen Auswahl hatte sich zuletzt der Transfer des Torjägers verzögert. Er war vergangene Woche unter präventive Quarantäne gestellt worden. Am Dienstagmorgen hatte Schick dann den Medizincheck in Leverkusen absolviert.

Ablösesumme soll 26,5 Millionen Euro betragen

Die Ablösesumme beträgt laut den Italienern 26,5 Millionen Euro. Zudem erhalten die Römer nach eigenen Angaben zehn Prozent der Einnahmen, sollte Leverkusen den Spieler in der Zukunft weiterverkaufen. Schick soll bei Bayer helfen, die Lücke zu füllen, die durch den Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea entstanden ist.