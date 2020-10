Schalkes erste kleine Schritte in eine bessere Zukunft

Manuel Baum musste ein wenig lächeln. "Ich habe mir auf dieser Trainerstation vorgenommen, dass ich extrem positiv bleibe und positiv denke" , sagte er nach dem 1:1 gegen Union Berlin. Auch wenn dieses Spiel ihm in vielen Szenen Grund für eine deutlich destruktivere Sichtweise gegeben hätte - und die mittlerweile 20. Partie in Folge ohne Sieg zudem keinen Grund für eine neue Euphorie hätte erzeugen können. Auch wenn damit der erste Punkt in dieser Spielzeit erkämpft wurde.

Der Trainer des FC Schalke 04 möchte hoffnungsfroh in die Zukunft schauen, negative Gedanken und schlechte Schwingungen gab es in den vergangenen Monaten rund um das Berger Feld schließlich genug. Mit diesem stilistischen Mittel in seiner Trainingsarbeit scheint der 41-Jährige erste Veränderungen bei seinem Team herstellen zu können. Zumindest Einsatz, Leidens- und Laufbereitschaft - die Grundlagen für ein funktionierendes Fußballteam - nähern sich nun wieder deutlich dem einer Bundesliga-Mannschaft an.