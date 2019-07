Marc Wilmots, Youri Mulder, Emile Mpenza, Klaas-Jan Huntelaar. Auf Schalke hat man traditionell gute Erfahrungen mit Spielern aus den Benelux-Staaten gemacht. Nun will sich Benito Raman, der für eine geschätzte Ablöse von etwa zwölf Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf kommt, in diese Tradition einreihen und "an ihre Leistungen anknüpfen."

Die Erwartungshaltung bei Schalke hält sich ob der letzten Saison in Grenzen, dennoch dachte Zugang Ozan Kabak bei seiner Vorstellung an die Königsklasse. Natürlich könne S04 "um die Champions-League-Plätze mitspielen."

Chance: Offensive kann wiederbelebt werden

Damit vielleicht nicht die Königsklasse, aber ein achtbarer Platz im oberen Tabellenbereich nach der enttäuschenden letzten Saison herausspringt, verspricht sich Schalke von Raman, die Offensive wiederzubeleben - und das ist bitter nötig. Lediglich 37 Tore schoss S04 in der vergangenen Saison, nur die drei Absteiger wiesen eine schlechtere Bilanz auf. Außenspieler Daniel Caligiuri sorgte als Nicht-Stürmer mit sieben Toren für die meisten Schalker Erfolgserlebnisse, weniger als die Hälfte der Tore ging auf das Konto der Sturmabteilung (16).

Sportvorstand Jochen Schneider lobte Raman, der bei der Fortuna auf zehn Tore und sechs Assists kam, für die bei S04 benötigte "Torgefahr und Lauffreudigkeit" und fügte an: "Wir sind uns sicher, dass er mit dieser Spielweise auch die Fans für sich gewinnen wird." Schlägt Raman ein und überzeugt Schalke durch Offensivfußball, könnte auch das angeschlagene Verhältnis zur Fanbasis gekittet werden.

Risiko: Vertragsdauer erlaubt keinen Fehlschuss

Bei einer Vertragsdauer von fünf Jahren darf sich Schalke allerdings nicht noch eine Fehlinvestition erlauben - wie zum Beispiel bei Hamza Mendyl (ebenfalls Fünfjahresvertrag). Raman machte keinen Hehl daraus, auch aus finanziellen Gründen das Angebot angenommen zu haben. Auch der Wechsel lief nicht nach der feinen englischen Art ab. Er galt in Belgien zeitweise als schwierig, spielte zwischen 2013 und 2016 für fünf verschiedene Klubs.

Schalker Umbruch nimmt erste Konturen an

Neu-Trainer David Wagner, der vom neuen Funktionsteam bei der Handhabe des sich langsam formenden Teams unterstützt wird, muss Raman nun wie zuvor Friedhelm Funkel bei Düsseldorf richtig anleiten.