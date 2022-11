Schalke 04 in der Zwickmühle

Wertsteigerung des Kaders

Das Dilemma des Klubs: Der immens hohe Schuldenberg (über 180 Millionen Euro) hat erheblichen Einfluss auf die Herangehensweise. Deshalb haben es sich die Verantwortlichen zur Aufgabe gemacht, bei Verpflichtungen den Wert des aktuellen Kaders möglichst stets zu steigern. Was auch konkrete Auswirkungen auf das nächste Lizensierungsverfahren durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der Bundesliga und auch in der 2. Bundesliga hat.

Sollte man also Spieler für die Rückrunde ohne Kaufoption ausleihen (auch nicht für die 2. Liga), würde dies dem Schalker Geschäftsmodell zunächst einmal widersprechen. Denn Leihspieler wären nach der Saison wieder weg und damit auch die Leihgebühr und das Gehalt, das der Klub für den Spieler gezahlt hat. Ein Szenario, das sich S04 eigentlich kaum leisten kann.

All in oder längerfristige Zukunft?

Im besten Fall kaufen die Schalker demnach neue Profis ein - womit sich der Kaderwert automatisch erhöhen würde. Das Problem: Schalke benötigt wohl mindestens zwei, wenn nicht sogar insgesamt drei qualitativ höherwertige Profis für Angriff, Mittelfeld und Abwehr, als es sie bislang im Kader gibt - um noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Angesichts der geringen finanziellen Möglichkeiten erscheint der Spielraum als äußerst klein.

Die Frage wird deshalb sein: Gehen die Schalker All-in und versuchen kurzfristig mit (Leih-) Spielern ohne Kaufoption den Abstieg noch zu vermeiden? Oder setzen sie lieber auf die längerfristige Zukunft (Kauf oder Leihe mit Kaufoption auch für die 2. Liga)? In diesem Fall hätten sie immer noch die theoretische Chance, in der Bundesliga zu verbleiben - was der Optimalfall in diesem Prozedere wäre. Und für den erneuten Fall des Abstiegs würden sie über die Spieler-Werte verfügen (können).