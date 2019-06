Chefcoach David Wagner hat sein künftiges Trainerteam am Donnerstag (27.06.2019) in Gelsenkirchen vorgestellt. Mit Christoph Bühler hat Wagner bereits auf früheren Stationen zusammengearbeitet, unter anderem bei den Nachwuchsabteilungen in Hoffenheim und Dortmund sowie in Huddersfield während Wagners Zeit als Chefcoach.

Auch Frank Fröhling war von 2007 bis 2013 als Coach in der Jugend bei 1899 Hoffenheim tätig, bevor er von 2013 bis 2015 als Co-Trainer der Lizenzspielermannschaft der Kraichgauer mit Markus Gisdol als Chef-Trainer arbeitete.

Riether kehrt als Lizenzspieler-Koordinator zurück

Bereits am Mittwoch ist Sascha Riether in neuer Funktion vorgestellt worden. Der 36 Jahre alte frühere Fußballprofi übernimmt künftig die neu geschaffene Stelle als Koordinator der Lizenzspielerabteilung.

Stand: 27.06.2019, 14:15