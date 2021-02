Schalkes Ex-Trainer beklagen Fehler des Vereins

Zu viele hoch dotierte Verträge mit wenig sportlicher Qualität

Ein Abstieg würde Schalke seiner Ansicht nach trotzdem " nicht gut tun ", ein Neuanfang in der 2. Bundesliga biete keine Garantie auf Besserung. Vielmehr sei es " verdammt schwer einzuschätzen, was helfen kann, damit der Klub aus dem Schlamassel rauskommt ", sagte der 49-Jährige. Über Jahre seien " zu viele hoch dotierte Verträge über eine lange Laufzeit mit wenig sportlicher Qualität abgeschlossen " worden. Das breche " Schalke 04 jetzt das Genick ".

Zumindest würden am Saisonende viele dieser Verträge auslaufen. Das mache ihm Hoffnung, " dass der Klub finanzielle Luft zum Atmen kriegt und dass die neuen Entscheidungsträger dann eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen können. " Er selbst habe bezüglich des vorhandenen Budgets falsche Versprechungen bekommen.

Mit den angekündigten Geldern habe er einen realistischen Dreijahresplan aufgestellt, doch " acht Wochen später war von diesem Budget nichts mehr da. Und das war noch vor der Pandemie ", sagte Wagner.

Neururer glaubt nicht mehr an Klassenerhalt

Auch Ex-Trainer Peter Neururer glaubt nicht mehr an den Klassenverbleib der Königsblauen, dieser sei " völlig unrealistisch ", sagte der 65-Jährige dem "RevierSport". " Wer daran wirklich noch glaubt, ist der größte Träumer auf der Erde. " Der Club solle für die kommende Saison in der 2. Liga planen.