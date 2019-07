Als sich die Schalker Reisegruppe am Freitag (26.07.2019) auf den Weg ins Salzburger Land machte, hatte Trainer David Wagner noch einige Sorgen im Gepäck. Königstransfer Ozan Kabak ist verletzt, ein Trio wird zum Ladenhüter und dringend benötigte Neuzugänge für die Offensive lassen auf sich warten. Im Trainingslager in Mittersill will Wagner dennoch die Basis für eine erfolgreiche Saison legen, die Zielsetzung ist nach dem bösen Absturz in der vergangenen Spielzeit aber bescheiden.

Wagner: " Werden einen Schritt nach vorne machen "