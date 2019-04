Die Gemüter haben sich wieder beruhigt. Auf dem Trainingsplatz auf dem Berger Feld ist nichts mehr von der Aufregung und dem Entsetzen zu sehen, die sich nach der Last-Minute-Pleite gegen Eintracht Frankfurt (1:2) bei allen Beteiligten vom FC Schalke 04 Bahn gebrochen hatten. Der S04 hatte schließlich so etwas wie eine Verschwörung gewittert.

Trainer Huub Stevens verlor sogar kurzzeitig die Contenance und vergriff sich im Ton. Sein Co-Trainer Mike Büskens hatte auch noch rund zwei Stunden nach Spielende einen hochroten Kopf: "Es ist besser, wenn ich nichts dazu sage." Dann machte er sich sichtlich wütend auf den Heimweg.

Die beiden Fußballlehrer des FC Schalke 04 wussten zu diesem Zeitpunkt selbstredend bereits, in welch missliche Lage sich der Ruhrgebietsklub gebracht hatte. Dieser eine, bereits sicher geglaubte Punkt gegen die Hessen hätte die Ausgangslage für die kommenden Bundesliga-Wochen zum Positiven verändert und ein wenig mehr Ruhe in den Klub gebracht.

Nerven bis zur Schmerzgrenze angespannt

Nun allerdings wird das Zittern im Abstiegskampf noch größer. Auch wenn sich Stevens kurz vor dem Krisengipfel gegen den 1.FC Nürnberg am Freitagabend (12.04.2019) betont entspannt gibt. " Ich finde, dass wir Schritte in eine gute Richtung gemacht haben" , sagte der Niederländer: "Ich erwarte von meiner Mannschaft das, was ich immer von ihr erwarte. Dass sie mit einer guten Einstellung spielt. Dann wird es auch gegen uns schwer."

Die Schalker haben derzeit 26 Punkte. Der "Club" kommt gerade mal auf 17 Zähler. Wollen sich die die Franken also noch einen letzten Rest Hoffnung im Kampf um den Relegationsplatz bewahren, muss ein Sieg her. Entsprechend brisant ist die Partie für beide Teams. Denn sollten die Schalker auch diese Partie verlieren und ihre dann bereits 17. Saisonniederlage kassieren, würden die ohnehin schon stark angespannten Nerven aller Beteiligten bis an die Schmerzgrenze ausgedehnt - und die Abstiegsangst noch akuter.

"Für beide Mannschaften geht es ums sportliche Überleben. Ich habe in Nürnberg sehr gerne gespielt, es war eine tolle Zeit, aber das muss ich in diesen 90 Minuten ausblenden. Wir müssen gewinnen, so leid es mir tut" , sagt S04-Angreifer Guido Burgstaller, der von 2015 bis 2017 in Diensten des FCN stand. Gegen seinen Ex-Klub ist der Österreicher gefragt, der nach einer starken Vorsaison mit elf Bundesliga-Treffern in der aktuellen Spielzeit deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Stand: 11.04.2019, 08:30