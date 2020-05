Beim Gedanken an die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende (16./17.05.2020) herrscht bei Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 große Vorfreude.

Nach mehr als zwei Monaten Pause in der Corona-Krise tritt S04 nun zum Derby bei Borussia Dortmund an - jedoch ohne Fans im Stadion. "Die Atmosphäre im Stadion wird fehlen. Nichtdestotrotz ist es das Derby, die ganze Welt wird drauf schauen", sagte Schneider im WDR-Interview. "Es ist das erste Spiel nach der Unterbrechung. Es ist unglaublich viel Brisanz drin, deshalb freuen wir uns so."

Für die Kritik am frühen Bundesliga-Start zeigte Schneider Verständnis. Es sei aber "legitim", dass auch der Profifußball darum kämpfe, seine Arbeit machen zu dürfen, sagte er und betonte die wirtschaftliche Bedeutung der Bundesliga. Den S04-Spielern habe er freigestellt, bei gesundheitlichen Bedenken nicht an Training und Spielen teilzunehmen.