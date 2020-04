Die Corona-Zwangspause hat für den FC Schalke 04 auch einen Vorteil: Nach und nach melden sich die zahlreichen verletzten Leistungsträger wieder fit. " Wir haben viel mehr Spieler im Trainingsprozess, sehr viele, die wieder gesund sind ", sagte Trainer David Wagner dem vereinseigenen Schalke-TV am Donnerstag (08.04.2020).

Nationalspieler Suat Serdar (Zehenbruch), Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri (Innenbandteilriss) sowie die Verteidiger Salif Sane (Meniskusriss), Juan Miranda (Wadenverletzung) und Benjamin Stambouli (Fußbruch) nehmen in unterschiedlichen Umfängen wieder am Training teil. Omar Mascarell (Adduktorenabriss) und Ozan Kabak (Lendenwirbel) sind noch in der Reha.