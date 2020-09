Uth erzielte nicht nur per Freistoß das 2:0 (33.), sondern bereitete auch das dritte Tor durch Amine Harit vor (40.). Außerdem traf der einmalige Nationalspieler, der in der Rückrunde nach Köln ausgeliehen war, mit einem weiteren Freistoß den Pfosten (67.). Das erste Tor gegen Bochum erzielte Nassim Boujellab (26.). Neuzugang Vedad Ibisevic verzichtete wegen Trainingsrückstands auf einen Einsatz.

Uth-Verkauf ausgeschlossen

"Dass Mark sich gut vorstellen könnte, da zu spielen, ist doch überhaupt kein Problem ", sagte Schalke-Trainer David Wagner: "Für mich ist wichtig: Wenn er bei uns ist, muss er Gas geben und in die Mannschaft investieren."

Eine schnelle Rückkehr Uths nach Köln schloss Wagner aus: "Mark hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir sind nicht gesprächsbereit." Köln hatte die vereinbarte Kaufoption nicht gezogen.

Rudy als Rechtsverteidiger eingeplant

Weil Schalke kaum Geld für neue Spieler hat, muss der Coach mit den zurückgekehrten Leihspielern arbeiten - auch mit Sebastian Rudy. Der Nationalspieler ist zwei Wochen vor Bundesliga-Beginn erste Wahl als rechter Außenverteidiger. "Er hat gesagt: Trainer, da habe ich Bock drauf" , berichtete Wagner. Zum Auftakt trifft Schalke direkt auf Rekordmeister Bayern München (Freitag, 18. September 2020, 20.30 Uhr).

Erster DFB-Pokal-Gegner: 1. FC Schweinfurt

Zuvor steht am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten DFB-Pokal-Runde das Duell mit dem 1. FC Schweinfurt an. Die Regionalliga Bayern, die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen wurde und ab dem 26. September fortgesetzt werden soll, führen die Schweinfurter an.

Der ursprüngliche Spitzenreiter Türkgücü München wurde als Aufsteiger in die 3. Liga gemeldet. Daher sind nach einem Beschluss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für die Fortführung der Saison alle Partien von Türkgücü aus der Wertung genommen worden. Der Spielort werde noch bekanntgegeben, teilte Schalke mit. Schweinfurt könnte aufgrund der Corona-Auflagen nach Medienberichten womöglich auf sein Heimrecht verzichten.

sid/red | Stand: 06.09.2020, 10:55