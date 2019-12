Schalke Trainer David Wagner fasste sich in der sportlichen Bewertung des 1:1 beim VfL Wolfsburg am Mittwoch (18.12.2019) kurz. "Das war ein guter Punkt für uns" , mehr wollte Wagner an diesem Abend nicht sagen. Denn während des Spiels war bekannt geworden, dass ein Schalker Fan auf dem Weg ins Stadion gestürzt und später im Krankenhaus verstorben war. "An solchen Abenden fällt es schwer, über Fußball zu sprechen" , ergänzte Wagner. "In allererster Linie sind unsere Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen. Das zeigt uns, dass Fußball nicht das Wichtigste ist."

Die Mannschaft wurde in der Halbzeit über den tragischen Unfall informiert. "Das ist einfach traurig", sagte Torwart Markus Schubert, der nach der Rotsperre für Stammkeeper Alexander Nübel nach dessen Kung-Fu-Tritt sein Startelfdebüt in der Bundesliga feierte. Der 21-Jährige zeigte ein überwiegend gutes Spiel. Beim Wolfsburger Ausgleich durch Kevin Mbabu (82.) rutschte ihm der Ball jedoch durch die Finger. Ozan Kabak hatte Schalke zuvor nach einer Ecke in Führung gebracht (51.).