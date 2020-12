Nach Informationen des WDR soll Stevens in den zwei kommenden Spielen bis zum Jahresende am Samstag (19.12.2020) gegen Arminia Bielefeld und am kommenden Dienstag im DFB-Pokal in Ulm den Trainerposten beim FC Schalke übernehmen. Es ist bereits der zweite Trainerwechsel bei den Schalkern in der laufenden Saison, nachdem Manuel Baum Ende September den glücklosen David Wagner ersetzt und einen Vertrag bis 2022 bekommen hatte.

Nach der erneut hilflosen Leistung der Schalker beim 0:2 gegen Freiburg, dem 28. Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg, gab es vermehrt Spekulationen um eine vorzeitige Ablösung von Baum. Als angeblicher Kandidat wurde in den Medien Friedhelm Funkel gehandelt, der jedoch gegenüber dem "Express" mögliche Anfragen aus Schalke dementierte.

Jahrhunderttrainer Stevens nicht zum ersten Mal als Retter

Aufsichtsratsmitglied Stevens stand zuletzt im März 2019 übergangsweise für zehn Partien an der Seitenlinie. Es ist nicht seine erste Amtszeit als Schalke-Coach: Von 1996 bis 2002 und zwischen 2011 und 2012 war der 67 Jahre alte Niederländer ebenfalls als Trainer verantwortlich. Unter seiner Regie gewann Schalke 1997 den UEFA Cup und zweimal den DFB-Pokal (2001, 2002). Von den Fans wurde Stevens zum Jahrhunderttrainer gewählt.