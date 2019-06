So wie man der deutschen Nationalelf kaum nachsagen kann, dass sie je ein Torhüterproblem hatte, gilt Ähnliches für den FC Schalke. Vom Jahrhundert-Keeper Norbert Nigbur über Jens Lehmann und Manuel Neuer bis hin zu Alexander Nübel lässt sich in Sachen Qualität eine gewisse Kontinuität erkennen. Letzterer freilich ist mit 22 Jahren noch jung und avancierte erst in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Stammkeeper.

Angedeutet hat Nübel seine Qualitäten mit sieben Zu-Null-Spielen in insgesamt 20 Bundesliga-Partien bereits. Aber um in die Sphären eines Nigbur vorzustoßen, der 1971/72 in 34 Partien 18 mal zu null spielte, wird er nachlegen müssen. Auch Neuer (2009/10), Oliver Reck (2001/02) und Lehmann (1997/98), die den Schalker Kasten bei 34 Liga-Auftritten jeweils 15 mal in einer Spielzeit sauber hielten, sind ihm noch ein gutes Stück voraus.